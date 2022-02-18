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Премьер Польши рассказал о новых санкциях Европы против России

Премьер Польши Моравецкий: новые санкций ЕС против РФ будут «мощнее», чем в 2014 году

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Ints Kalnins/Reuters

Европейский союз разрабатывает пакет санкций против России, который будет намного «мощнее» того, который был в 2014 году. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий по итогам саммита ЕС в Брюсселе, передает РИА «Новости».

Политик подчеркнул, что эти меры будут введены «в момент агрессии России в отношении Украины».

Ранее британская газета The Financial Times со ссылкой на двух информированных лиц сообщила, что дипломатическая служба ЕС предложила ввести санкции в отношении 27 граждан России в случае гипотетического «вторжения» России на территорию Украины. При этом Польша призвала включить в санкционный список 55 представителей Российской Федерации.

До этого американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Евросоюз по инициативе Италии рассматривает возможность исключения энергетического сектора из новых возможных санкций в отношении России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

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