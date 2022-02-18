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В МИД отреагировали на фейки о «вторжении» РФ на Украину

Лавров: главное, чтобы сами авторы фейков о «вторжении» верили в то, о чем говорят

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Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, как относится к авторам фейков в западных СМИ, утверждающих о скором «вторжении» РФ на Украину. Об этом сообщает RT.

«Главное, чтобы сами авторы этих фейков верили в то, о чем говорят. Им это нравится. Если самому приятно — пожалуйста. Почему бы этим не позаниматься?», — сказал Лавров в интервью агентству.

По словам министра, подобные статьи и фейки вызывают исключительно улыбку.

«Взрослые люди ежедневно «извергают» прогнозы, заклинания. Журнал Politico уже несколько раз менял дату «вторжения». Теперь анонсирует 20 февраля», — подчеркнул глава МИД.

Также Лавров обратил внимание, что американский государственный секретарь Энтони Блинкен говорил о «вторжении» как вопросе недели или нескольких дней».

«Мы знаем, что Госдепартамент доверительно проинформировал своих союзников по НАТО, что надо ждать «вторжения» до конца февраля. При этом генеральный секретарь НАТО, как бы не относиться к его деятельности, заявляет, что у них нет данных о 100% вероятности нападения», — заключил Лавров.

До этого американская газета Politico написала, что Россия может «начать вторжение» на Украину после 20 февраля.

Москва неоднократно отрицала все обвинения в подготовке «вторжения» на Украину. Российские власти подчеркивают, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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