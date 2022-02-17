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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В МИД Британии считают, что на границе с Украиной настал критический момент

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Gleb Garanich/Reuters

Заместитель главы МИД Великобритании Джеймс Клеверли на заседании Совбеза ООН по Украине заявил, что ситуация на границе с Украиной критическая, но предотвратить конфликт еще возможно.

Клеверли также осудил инициативу Госдумы признать самопровозглашенные ДНР и ЛНР. За принятие законопроекта проголосовал 351 член Госдумы, против выступили 16 человек, еще один воздержался.

«Это напрямую подорвет минские соглашения и должно быть отвергнуто российскими властями в соответствии со взятыми на себя обязательствами», — сказал он.

Дипломат заявил, что Лондон не наблюдает свидетельств отвода российских войск от границы с Украиной.

«Мы призываем Россию держать слово, подтвердив это действиями, отвести свои войска, участвовать в содержательных переговорах и действовать в лучших интересах мира, безопасности и стабильности в Европе», — сказал дипломат.

Ранее минобороны Британии опубликовало карту «вторжения Путина» на Украину. При этом министерство отмечало, что схема была «приведена исключительно в иллюстративных целях».

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Обострение ситуации вокруг Украины
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