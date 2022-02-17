У Байдена появились сведения о проведении Россией «операции под чужим флагом»

Президент США Джо Байден заявил, что у него имеются сведения о проведении Россией «операции под чужим флагом», передает Reuters.

Он также подчеркнул, что вероятность «вторжения» России на Украину является «очень высокой», так как Россия «не отвела» свои войска и перебросила еще сил, что говорит о готовности РФ «напасть на Украину». По его словам, есть основания считать, что Россия вовлечена в акции «провокационного характера».

Ранее в Пентагоне сообщали, что Россия ведет съемку фейкового видео «нападения» на нее украинских военнослужащих, чтобы иметь «предлог» для «ответного вторжения».

По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, видео демонстрирует сцены «постановочного ложного взрыва с трупами, актерами, изображающими скорбящих, и изображения разрушенных локаций и боевой техники».

Также западные СМИ называли даты готовящегося «вторжения». Так, Politico утверждает, что это может случиться после 20 февраля, хотя до этого, ссылаясь на заявление Байдена и представленные им разведданные, писало, что «вторжение» на Украину начнется 16 февраля.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эти сообщения, призвала западные СМИ огласить график российских «вторжений».