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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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МИД заявил о неприемлемости требований вывода войск из определенных районов России

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Владимир Баранов/РИА «Новости»

Министерство иностранных дел России сообщило в опубликованном ответе в адрес США, что РФ считает неприемлемыми требования о выводе войск из российских территорий, которые граничат с Украиной.

В ведомстве отметили, что тревогу у Москвы вызывают военная активность западных стран у границ России и нежелание учитывать «суверенное право» страны на их защиту.

«Ультимативные требования вывести войска из определенных районов на российской территории, сопровождаемые угрозами ужесточения санкций, неприемлемы и подрывают перспективы достижения реальных договоренностей», — заявили в МИД РФ.

Ранее власти США получили письменный ответ России по тематике гарантий безопасности. Теперь российские дипломаты ожидают четких предложений о формате юридического отказа НАТО от расширения на восток.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва опубликует свою реакцию на ответ Вашингтона на российские предложения по гарантиям безопасности через несколько часов после того, как передаст документ американской стороне; это произойдет 17 февраля.

В начале февраля США и НАТО отказались подписать договор по гарантиям безопасности в Европе, который предложила Россия. Западные партнеры не согласны с требованием не принимать в альянс бывшие страны СССР, что должно было стать частью соглашения с Москвой. Кроме того, США и НАТО обвинили Россию в том, что она «нарушила доверие», лежащее в основе сотрудничества между странами, из-за ситуации вокруг Украины. Тем не менее на Западе готовы и дальше обсуждать с Москвой меры по совместному разоружению и деэскалации.

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