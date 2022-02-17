Посол Британии покинула МИД РФ без комментариев

Посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт покинула резиденцию МИД России без комментариев о целях своего визита. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что дипломат находилась в здании всего около 50 минут — она прибыла в МИД РФ около 15.23 мск. В посольстве сообщили, что это стандартный визит, который происходит на регулярной основе.

Ранее посол США в России Джон Салливан прибыл в резиденцию МИД РФ в Москве и покинул здание спустя 15 минут. Американский дипломат отказался комментировать журналистам цель своего визита. Он также не стал подтверждать получение ответа Москвы на письмо Вашингтона по гарантиям безопасности.

Предполагалось, что МИД мог вручить Салливану соответствующий документ.

На прошлой неделе глава МИД Великобритании Лиз Трасс прибыла в Москву для переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым по Украине. Лавров по итогам переговоров заявил, что разочарован тем, что получается «разговор немого с глухим».