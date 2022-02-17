В МИД РФ прибыла британский посол Дебора Боннерт

Посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт прибыла в здание министерства иностранных дел России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Броннерт прибыла в МИД РФ около 15.23 мск. В посольстве сообщили, что это стандартный визит, который происходит на регулярной основе.

Раннее представитель Лондона отметила, что они «не хотят конфликта» между Россией и Украиной, призывая Москву «разрядить напряженность». При этом дипломат заявила, что Великобритания поставила Украине противотанковые ракеты с радиусом действия около четырех километров.

На прошлой неделе глава МИД Великобритании Лиз Трасс прибыла в российскую столицу для переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по Украине. В ходе встречи Трасс потребовала отвода российских войск от границы с Украиной. Лавров по итогам переговоров заявил, что разочарован тем, что получается «разговор немого с глухим».