В МИД заявили, что Россия еще работает над реакцией на ответ НАТО по безопасности

Россия еще работает над реакцией на ответ НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, передает РИА «Новости».

«Нет, сегодня не отправим, точно», — ответил дипломат на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ опубликует свой ответ США по гарантиям безопасности через несколько часов после того, как передаст документ в Вашингтон; это произойдет 17 февраля.

В начале февраля США и НАТО отказались подписать договор по гарантиям безопасности в Европе, который предложила Россия. Западные партнеры не согласны с требованием не принимать в альянс бывшие страны СССР, что должно было стать частью соглашения с Москвой. Кроме того, США и НАТО обвинили Россию в том, что она «нарушила доверие», лежащее в основе сотрудничества между странами, из-за ситуации вокруг Украины. Тем не менее на Западе готовы и дальше обсуждать с Москвой меры по совместному разоружению и деэскалации.