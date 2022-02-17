В Кремле оценили ситуацию рядом с российскими границами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию у границ страны, не исключил вероятность «воспламенения». Об этом представитель Кремля заявил в ходе брифинга, сообщает ТАСС.

По его словам, обострение рядом с российскими границами может случиться в любое время.

Еще Песков обратил внимание, что провокационные действия Киева у линии разграничения с Донбассом усилились за сутки.

«Но никто, ни один западный представитель, не говорит об огромном ударном потенциале украинских вооруженных сил на линии разграничения», — сказал представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина заявлял, что признание самопровозглашенных ДНР и ЛНР не коррелируется с минскими договоренностями.

Также Песков рассказывал о реакции президента РФ на обращение депутатов Государственной думы с предложением признать независимость республик Донбасса.