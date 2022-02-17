В ДНР заявили о подготовке офиса Зеленского к эвакуации во Львов

Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) получила данные о подготовке эвакуации офиса президента Украины Владимира Зеленского и Верховной рады во Львов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Народной милиции ДНР Олега Никитина.

Он заявил, что к эвакуации во Львов также готовятся Совет национальной безопасности и обороны, министерство обороны и другие министерства и ведомства. Никитин напомнил, что США, Великобритания и другие страны НАТО уже перенесли свои дипломатические представительства во Львов.

«Данная эвакуация органов власти киевского режима готовится на случай провала украинской агрессии против народных республик и перехода воинских частей Народной милиции в контрнаступление для освобождения Украины от нацистов», — предположил он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о временном переносе американского посольства из столицы Украины во Львов. При этом журнал The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников писал, что сотрудники посольства в Киеве по распоряжению Госдепа должны перед переездом уничтожить сетевую аппаратуру и компьютеры.

В самопровозглашенных ЛНР и ДНР утром в четверг сообщили о сильном обострении обстановки на линии соприкосновения. Представители республик заявили, что Украина предпринимает попытки эскалации конфликта. Данные о пострадавших уточняются. Подробнее о ситуации — в материале «Газеты.Ru».