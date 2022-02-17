Президент Чехии заявил, что США допустили конфуз с Ираком, Афганистаном и Украиной

Президент Чехии Милош Земан назвал утверждения Запада о «вторжении» России на Украину 16 февраля очередным конфузом спецслужб США. Об этом он сказал в интервью газете Mlada fronta DNES.

«Мой взгляд [на ситуацию вокруг Украины таков], что никакой войны не будет, так как россияне не сумасшедшие, чтобы пускаться в операцию, которая принесет им больше ущерба, чем выгод», — выразил мнение чешский лидер.

По его словам, это был третий по счету конфуз американских спецслужб. Первым была война в Ираке, где так и не нашли оружие массового поражения. Второй конфуз — это Афганистан, когда США заявляли, что местное радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) никогда не захватит Кабул.

Ранее британский таблоид The Sun заявлял, что Россия «вторгнется» на Украину в 3.00 по киевскому времени (4.00 мск) 16 февраля.

Американское издание Politico со ссылкой на источник сообщало, что президент США Джо Байден в ходе разговора с лидерами союзных стран также утверждал, что Россия может напасть на Украину 16 февраля.

Источники агентства Bloomberg в свою очередь заявляли, что Россия может напасть на Украину 15 февраля.