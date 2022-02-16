Захарова заявила о безразличии России к заявлениям генсека НАТО Столтенберга

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе регулярного брифинга для журналистов заявила о том, заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга больше не интересуют Москвы, а его аргументы несерьезны.

«Это не тот человек. чьи высказывания будут рассматриваться в Москве в качестве серьезных аргументов. Это уже сбитый натовский летчик. Поэтому будем ориентироваться на серьезный разговор, если к нему готовы наши западные партнеры», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Столтенберг назначен на пост главы Центрального банка Норвегии. При этом по данным норвежских СМИ, большинство партий в парламенте Норвегии не поддерживали кандидатуру Столтенберга на указанную должность.

Йенс Столтенберг в периоды с 2000 по 2001 год и с 2005 по 2013 год занимал пост премьер-министра Норвегии. 1 октября 2014 года он возглавил НАТО. Его мандат на этом посту дважды продлевался, он пробудет в статусе генсека альянса до 30 сентября 2022 года.