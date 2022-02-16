Более 70% европейцев поддержали защиту Украины в случае «вторжения» РФ

Большинство жителей европейских государств считают, что Евросоюз должен вступиться за Украину в случае «российского вторжения» на территорию государства, пишет Politico. Согласно опросу Euroskopia, в пользу защиты Киева выступили 74% респондентов, а против этого лишь 13%.

При этом среди сторонников поддержки Украины 47% уверены, что для этого стоит использовать только дипломатические меры, 20% поддерживают действия военного характера, а еще 7% допускают возможность «ответного вмешательства» в Россию.

Сам опрос проводился в восьми странах Европы: Греции, Германии, Италии, Испании, Нидерландах, Португалии, Польше и Франции. Больше всего сторонников защиты Украины оказалось среди португальцев — 78%, а больше всего противников в Греции — 21%.

Ранее сообщалось, что в ЕС пригрозили России новыми санкциями в случае признания независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР.