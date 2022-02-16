Лавров уличил Запад в отсутствии воспитания

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад считает возможным указывать России, что ей делать на своей территории и назвал это отсутствием воспитания, сообщает РИА «Новости».

«Что бы мы ни делали на своей территории, Запад считает себя вправе втолковывать нам, как мы должны себя вести, это элементарное отсутствие воспитания», — пояснил Лавров.

Он отметил, что Россия может договориться с Соединенными Штатами и НАТО по снижению рисков и провести переговоры по РСМД, однако они не должны идти в ущерб дискуссии о принципиальном вопросе нерасширения НАТО.

Глава российского внешнеполитического ведомства назвал готовность США и НАТО вести переговоры по этим вопросам хорошим знаком.

Ранее британская журналистка указала на невежество главы МИД Британии Элизабет Трасс.

С Лиз Трасс во время переговоров случился конфуз. Она отказалась признавать суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями.

Британскому послу Деборе Броннерт пришлось вмешаться в ситуацию, чтобы ее исправить.