Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Танковая армия Западного военного округа завершила учения в Крыму 14:14
В КПРФ ответили на угрозы спикера Рады ввести санкции против депутатов Госдумы 14:12
«Ветераны России» попросят Путина создать спецштаб по борьбе... 14:11
Перечислены признаки хакерской атаки на смартфон 14:10
Новак предупредил о последствиях отказа Европы от поставок газа из России 14:00
Лавров рассказал о прямой угрозе расширения НАТО для России 13:59
Вице-президент ФЛГР: мы уже заелись с золотыми медалями от лыжников 13:59
Лавров заявил, что Москва ответит Лондону в случае принятия антироссийских санкций 13:56
В Минобороны Германии заявили России, что члены НАТО «не будут наивными» 13:53
Петухов: Клебо на финише не оставил шансов никому 13:49

Песков: сотрудники АП спокойно спали в ночь «вторжения» России на Украину

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Сергей Пивоваров/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работники администрации президента (АП) минувшую ночь спали спокойно. Об этом представитель Кремля заявил в рамках брифинга.

До этого ряд зарубежных изданий сообщал, что ночью 16 февраля Россия якобы «вторгнется» на территорию Украины.

По словам Пескова, несмотря на подобные слухи и заявления в западных СМИ, работа АП осуществлялась в обычном режиме.

«Основываясь на сообщениях западной прессы, особенно в последнее время, и по известной тематике, мы не корректируем нашу работу. Ночь прошла в штатном режиме, как и положено, спокойно спали, утром также спокойно и по-деловому приступили к работе», — подчеркнул пресс-секретарь российского главы.

Тем не менее Песков добавил, что ситуация в западных СМИ по поводу угрозы российского «вторжения» на Украину пока не окончена.

«Честно говоря, характер течения этой западной истерии показывает, что, наверное, до кульминации еще далеко. Ремиссия наступит не сразу, нам нужно набраться терпения», — заключил пресс-секретарь Владимира Путина.

Ранее служба разведки Эстонии перенесла дату российского «вторжения» на конец февраля.

В свою очередь официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова призвала западные СМИ огласить график российских «вторжений» на Украину.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть