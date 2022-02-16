Песков: сотрудники АП спокойно спали в ночь «вторжения» России на Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работники администрации президента (АП) минувшую ночь спали спокойно. Об этом представитель Кремля заявил в рамках брифинга.

До этого ряд зарубежных изданий сообщал, что ночью 16 февраля Россия якобы «вторгнется» на территорию Украины.

По словам Пескова, несмотря на подобные слухи и заявления в западных СМИ, работа АП осуществлялась в обычном режиме.

«Основываясь на сообщениях западной прессы, особенно в последнее время, и по известной тематике, мы не корректируем нашу работу. Ночь прошла в штатном режиме, как и положено, спокойно спали, утром также спокойно и по-деловому приступили к работе», — подчеркнул пресс-секретарь российского главы.

Тем не менее Песков добавил, что ситуация в западных СМИ по поводу угрозы российского «вторжения» на Украину пока не окончена.

«Честно говоря, характер течения этой западной истерии показывает, что, наверное, до кульминации еще далеко. Ремиссия наступит не сразу, нам нужно набраться терпения», — заключил пресс-секретарь Владимира Путина.

Ранее служба разведки Эстонии перенесла дату российского «вторжения» на конец февраля.

В свою очередь официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова призвала западные СМИ огласить график российских «вторжений» на Украину.