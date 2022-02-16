В Кремле оценили позиции Макрона и Шольца по невыполнению Киевом минских соглашений

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал прошедшую встречу главы государства с канцлером Германии Олафом Шольцем в Москве.

На вопрос журналистов о том, почему встреча с германским политиком продлилась всего три часа, в то время как с президентом Франции она шла шесть часов, Песков подчеркнул, что продолжительность не является показателем.

«Был весьма рабочий и доверительный разговор с Шольцем. Продолжительность не является мерилом», — сказал представитель Кремля.

Также журналисты спросили Пескова о мнении западных политиков относительно выполнения Киевом минских соглашений.

«Мнения противоречивые. Представители украинского руководства делают противоречивые заявления. К сожалению, выводы очень противоречивые. А главное, де-факто, ситуация, когда Украина на протяжении многих лет увиливает от исполнения минских соглашений, она налицо», — сказал пресс-секретарь.

Он также отметил, что в Кремле обращают внимание на то, что попытка силового конфликта на юго-востоке Украины вполне вероятна.

15 февраля президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели трехчасовые переговоры в Москве. Политики обсудили ситуацию вокруг Украины, нерасширение НАТО и отношения РФ со странами Запада. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».