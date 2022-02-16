Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Танковая армия Западного военного округа завершила учения в Крыму 14:14
В КПРФ ответили на угрозы спикера Рады ввести санкции против депутатов Госдумы 14:12
«Ветераны России» попросят Путина создать спецштаб по борьбе... 14:11
Перечислены признаки хакерской атаки на смартфон 14:10
Новак предупредил о последствиях отказа Европы от поставок газа из России 14:00
Лавров рассказал о прямой угрозе расширения НАТО для России 13:59
Вице-президент ФЛГР: мы уже заелись с золотыми медалями от лыжников 13:59
Лавров заявил, что Москва ответит Лондону в случае принятия антироссийских санкций 13:56
В Минобороны Германии заявили России, что члены НАТО «не будут наивными» 13:53
Петухов: Клебо на финише не оставил шансов никому 13:49

В Кремле оценили позиции Макрона и Шольца по невыполнению Киевом минских соглашений

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал прошедшую встречу главы государства с канцлером Германии Олафом Шольцем в Москве.

На вопрос журналистов о том, почему встреча с германским политиком продлилась всего три часа, в то время как с президентом Франции она шла шесть часов, Песков подчеркнул, что продолжительность не является показателем.

«Был весьма рабочий и доверительный разговор с Шольцем. Продолжительность не является мерилом», — сказал представитель Кремля.

Также журналисты спросили Пескова о мнении западных политиков относительно выполнения Киевом минских соглашений.

«Мнения противоречивые. Представители украинского руководства делают противоречивые заявления. К сожалению, выводы очень противоречивые. А главное, де-факто, ситуация, когда Украина на протяжении многих лет увиливает от исполнения минских соглашений, она налицо», — сказал пресс-секретарь.

Он также отметил, что в Кремле обращают внимание на то, что попытка силового конфликта на юго-востоке Украины вполне вероятна.

15 февраля президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц провели трехчасовые переговоры в Москве. Политики обсудили ситуацию вокруг Украины, нерасширение НАТО и отношения РФ со странами Запада. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть