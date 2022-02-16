В НАТО не увидели деэскалации вокруг Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил по прибытии на встречу министров обороны альянса, что организация пока не видит признаков снижения напряженности вокруг Украины, сообщает ТАСС.

По его словам, нельзя назвать точное число российских военных на территории у границы Украины, но число солдат увеличивается.

«Нельзя сказать точно. Я лишь говорил ранее, что там значительно больше 100 тыс. военных, но их число росло все последние недели», — сказал генсек.

Он отметил, что НАТО получает сигналы из Москвы о готовности дипломатически разрешить ситуацию вокруг украинской проблематики.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, когда ожидать «агрессии» России против Украины.

Запад неоднократно обвинял Россию в готовящемся «вторжении» на территорию Украины. В качестве аргумента западные политики используют тот факт, что РФ якобы усилила свое присутствие в приграничных с Украиной зонах – до 125 тыс. солдат.

Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело. НАТО и союзники альянса считают иначе и готовят пакет санкций на случай вторжения.