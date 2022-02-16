Вице-премьер Украины Верещук заявила, что уже идет «первая мировая гибридная война»

Вице-премьер Украины Ирина Верещук рассказала, что в настоящий момент в мире идет «первая мировая гибридная война». Об этом политик заявила в эфире шоу «Права на власть».

«Мировая гибридная война. Такого еще не было. Сейчас все видят, какие апокалиптические настроения транслируются в социальных сетях. Это, конечно, не соответствует действительности на улицах», — объяснила Верещук.

Как считает украинский вице-премьер, в данной «войне» люди якобы становятся «живыми инструментами». Против населения, в том числе, осуществляются информационные атаки, приводящие к панике, заметила Верещук.

При этом ситуация всего информационного пространства кардинально различается от того, что могут писать в сети, предупредила Верещук. В качестве примера вице-премьер назвала самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР), где спокойная обстановка.

Ранее The Sun исправила свою статью, где прогнозировала «вторжение» России на Украину. Автор материала все еще считает, что напряжение остается высоким, и Россия может «напасть в любой момент».