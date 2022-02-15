Латышские националисты призвали не платить евреям компенсации за холокост

Фракция депутатов партии Национального объединения «Все для Латвии!» — «Отечеству и свободе/ДННЛ» в Сейме страны обратилась к президенту Эгилсу Левитсу с просьбой не подписывать закон, который предусматривает выплаты компенсаций евреям за имущественные потери в годы холокоста. Об этом заявил лидер националистов Райвис Дзинтарс, сообщает портал RuBaltic.

По мнению националистов, уже принятый в парламенте закон не имеет ничего общего со справедливостью или доброй волей. «Он [закон] говорит нам, что страдания одного народа важнее страданий других народов, в том числе латышей», — сказал глава фракции. По его словам, таким образом Латвия берет на себя ответственность за преступления, совершенные «двумя преступными режимами», что неприемлемо. Дзинтарс добавил, что возможность восстановить право собственности была раньше, и сейчас нет необходимости возвращаться к этому вопросу.

10 февраля Сейм Латвии принял закон о добровольных компенсациях еврейской общине за утраченное ими во время холокоста имущество. С 2023 до 2032 года Латвия должна будет выплатить более €40 млн.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал нежелание правительства Германии выплачивать компенсации всем блокадникам Ленинграда вне зависимости от их национальности «вопиющей несправедливостью». До этого ФРГ согласилась денежно помогать евреям, пережившим блокаду Ленинграда во время Второй мировой войны.