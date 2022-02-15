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Постпред России при ЕС оценил ответ Брюсселя по гарантиям безопасности

Постпред России при ЕС Чижов назвал ответ Брюсселя по гарантиям безопасности неудовлетворительным

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов назвал ответ главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля на письмо главы МИД РФ Сергея Лаврова «неудовлетворительным». Об этом сообщает РИА «Новости».

28 января Лавров направил главам внешнеполитических ведомств ряда европейских стран, США и Канады послание по тематике неделимости безопасности. Позднее Боррель сообщил, что направил российскому министру ответное письмо, в котором призвал Москву к диалогу и отводу войск из Белоруссии, а также от границ Украины и из Крыма.

«Они (страны ЕС) были слишком робкими, чтобы ответить от лица своих национальных государств», — отметил Чижов, добавляя, что не может обнародовать ответ Борреля.

В то же время постпред России полагает, что переговоры, прошедшие в последние недели, могут привести к решению, удовлетворяющему все стороны.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя реакцию на письмо Лаврова, заявила, что Москва не может принять «коллективный» ответ и ждет его от каждого адресата.

Кроме того, по ее словам, в ответах генсека НАТО Йенса Столтенберга и Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, к которым РФ не обращалась, не содержится предметной реакции на прямо поставленный вопрос.

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ЕС — Россия
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