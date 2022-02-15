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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Лондоне считают возможность вторжения России на Украину «очень вероятной»

Глава МИД Британии Трасс оценила возможность вторжения России на Украину словами «highly likely»

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МИД РФ/Reuters

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что вероятность вторжения России на Украину высока, используя выражение highly likely (весьма вероятно). Об этом сообщает ТАСС.

«Вторжение может быть немедленным, оно может произойти с высокой степенью вероятности <...> Это может быть нападение на Киев, это может быть нападение с востока страны, мы также подозреваем, что это может быть отвлекающий маневр, провокация, чтобы оправдать вторжение», — сказала глава МИД Великобритании.

Она полагает, что отвлекающий маневр может произойти «в ближайшие дни», и в случае «вторжения» военные силы России смогут быстро дойти до столицы Украины.

«Мы призываем [президента России] Владимира Путина отойти от края пропасти. Мы готовимся к худшему, именно поэтому мы призываем всех британских подданных покинуть Украину», — подчеркнула Трасс.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия может напасть на Украину в течение 48 часов. Он призвал все стороны к диалогу, а российское правительство — избежать «катастрофической ошибки для России».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве сообщало, что правительство Великобритании ведет работу над новым пакетом военной и экономической помощи для Украины в связи с ростом угрозы «российского вторжения».

«Highly likely» («с высокой вероятностью». — примечание «Газеты.Ru») — фраза, часто используемая зарубежными политиками для оценки якобы причастности России к каким-либо нарушениям.

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