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В США назвали «тревожным» заявление Китая о поддержке России по ситуации в Европе

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Алексей Дружинин/Пресс-служба президента РФ/Reuters

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США считают «тревожной» поддержку Китаем позиции России по ситуации в Европе. Об этом он сообщил на брифинге, передает ТАСС.

«Их совместное заявление от 4 февраля, очевидно, показывает, что Китай решил поддерживать Россию в том, что касается происходящего в Европе. Это очень тревожно, и, честно говоря, еще более дестабилизирует ситуацию в Европе», — сказал он.

Ранее высокопоставленный представитель Госдепартамента США прокомментировал совместное заявление президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина после их встречи 4 февраля.

По словам американского чиновника высокого ранга, эта встреча должна стать возможностью для Пекина побудить Москву к дипломатии и деэскалации ситуации на Украине.

Представитель Госдепа также выразил мнение, что совместное заявление лидеров РФ и Китая отражает подход, которого эти два государства «уже придерживаются на протяжении некоторого времени, а именно на подход на сближение».

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