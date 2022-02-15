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В Италии усомнились в том, что Россия собирается вторгаться на Украину

Председатель госсовета Италии: я не считаю, что Россия хочет вторгнуться на Украину

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Председатель госсовета Италии Франко Фраттини не считает, что Россия хочет вторгнуться на Украину. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Я не думаю, что она хочет вторгнуться на Украину, но некоторые успокаивающие сигналы были бы необходимы. Иначе мы вернемся к годам холодной войны, когда все развертывали свои войска, и потом, к счастью, никто не сбрасывал бомбу», — сказал он.

По его словам, Россия не получила бы никакой выгоды от нападения на Украину. Разрешить ситуацию можно дипломатическим путем, считает он.

Ранее Фраттини заявил, что в условиях, когда Евросоюзу нужен российский газ, сложно ввести санкции против Москвы.

По его словам, если бы президент России Владимир Путин дал гарантии на поставки газа ЕС, «этот жест был бы очень высоко оценен, поскольку очевидно, что многие европейцы зависят от поставок российского газа».

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