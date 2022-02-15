Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Италии усомнились в том, что Россия собирается вторгаться на Украину 07:31
В Южной Корее началась президентская предвыборная кампания 07:28
Ягудин об отношении Запада к России: в такие моменты я вспоминаю слова Татьяны... 07:16
Мужчины мечтают о гаджетах на 23 февраля, но получат дезодоранты 07:16
Британский принц Гарри завершил черновик мемуаров о жизни в королевской семье 07:11
Россияне в период Олимпийских игр стали чаще есть вредные снеки 07:06
Фристайлистка Таталина заявила, что ее засудили на Олимпиаде 07:02
Бывший премьер Украины объяснил, для чего США необходимо «вторжение»... 06:59
В России предложили ввести полугодовые каникулы по любым потребкредитам 06:55
В России придумали новый способ борьбы с телефонными мошенниками 06:52

США предложили Украине кредитные гарантии на сумму до миллиарда долларов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна предложила предоставить Украине гарантии кредита на сумму до $1 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письменное заявление Блинкена.

«Власти США предлагают Украине суверенные кредитные гарантии на сумму до 1 млрд долларов для поддержки ее программы экономических реформ и продолжения взаимодействия с Международным валютным фондом», — говорится в документе.

Там также отмечается, что деньги укрепят способность Украины обеспечивать экономическую стабильность, рост и процветание людей «перед лицом дестабилизирующих действий России».

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден пока не планирует посещать Украину, несмотря на приглашение президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она сообщила на брифинге.

До этого Зеленский во время телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом предложил ему посетить Украину.

Отмечается, что положительного ответа от Байдена не последовало. Собеседник телеканала отметил, что визит американского президента в Киев на фоне текущего кризиса крайне маловероятен.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть