США предложили Украине кредитные гарантии на сумму до миллиарда долларов

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страна предложила предоставить Украине гарантии кредита на сумму до $1 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письменное заявление Блинкена.

«Власти США предлагают Украине суверенные кредитные гарантии на сумму до 1 млрд долларов для поддержки ее программы экономических реформ и продолжения взаимодействия с Международным валютным фондом», — говорится в документе.

Там также отмечается, что деньги укрепят способность Украины обеспечивать экономическую стабильность, рост и процветание людей «перед лицом дестабилизирующих действий России».

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден пока не планирует посещать Украину, несмотря на приглашение президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она сообщила на брифинге.

До этого Зеленский во время телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом предложил ему посетить Украину.

Отмечается, что положительного ответа от Байдена не последовало. Собеседник телеканала отметил, что визит американского президента в Киев на фоне текущего кризиса крайне маловероятен.