Блинкен назвал приоритет США в украинском кризисе

Глава Государственного департамента США Энтони Блинкен заявил в разговоре с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, что больше всего Вашингтон заинтересован в деэскалации напряженности на российско-украинской границе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

«Срочным приоритетом является поддержка усилий по деэскалации ситуации, любая дальнейшая военная агрессия со стороны России в отношении Украины получит быстрый, скоординированный и решительный ответ», — сказал американский госсекретарь.

Блинкен добавил, что Соединенные Штаты поддерживают «суверенитет и территориальную целостность Украины, включая экономическую и финансовую стабильность».

Ранее в Госдепе заявили, что активно работают над дипломатическим решением кризиса безопасности и готовы к новым встречам с российскими дипломатами.