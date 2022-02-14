Песков прокомментировал дистанцию на переговорах Путина с Лавровым и Шойгу

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что большое расстояние между главой государства и министрами иностранных дел и обороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу во время рабочей встречи связана с ковидными ограничениями. Его слова приводит РИА «Новости».

«Это (большая дистанция — прим. ред.) связано с ковидными ограничениями и мерами предосторожности. Никоим образом такая дистанция не мешает работе. Состоялись полноценные обсуждения и доклады главе государства», — сказал Песков.

Встреча Путина с Лавровым и Шойгу состоялась в понедельник. Глава МИД обсудил с президентом реакцию Москвы на ответы США и НАТО на предложенным Россией гарантиям безопасности в Европе, министр обороны — учения в Белоруссии и инцидент с предположительно американской подлодкой у российских Курил.

Ранее Песков заявил, что плотная серия очных международных встреч не сказалась на здоровье Путина.