В Кремле рассказали о повестке переговоров Путина и Шольца

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о ключевых темах на переговорах Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

По его словам, акцент будет сделан на ситуации вокруг Украины, на газопроводе «Северный поток — 2» и на гарантиях безопасности.

Шольц 14 февраля посетит Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. На следующий день он отправится в Москву с рабочим визитом.

Ранее источники в бундестаге сообщили, что канцлер на встрече с Путиным планирует заявить, что наращивание войск РФ на границе с Украиной может рассматриваться только как угроза.

Также стало известно, что Германия ждет от России «конкретных шагов» по деэскалации вокруг Украины.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.