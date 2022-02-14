Глава Мюнхенской конференции назвал условие принятия российских требований по безопасности

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что часть российских требований по безопасности могут быть приняты при условии, если Москва согласится на аналогичные шаги в Калининградской области, сообщает РИА «Новости».

По словам Ишингера, обсудить конкретные предложения Россия сможет, если примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

Ишингер добавил, что в ближайшие дни его команда предпримет все попытки, чтобы привлечь официального представителя от России в Мюнхен.

Ранее глава Мюнхенской конференции заявил, что попытается уговорить Москву принять участие в мероприятии.

США и НАТО отказались подписать договор по гарантиям безопасности в Европе, который предложила Россия. Западные партнеры не согласны с требованием не принимать в альянс бывшие страны СССР, что должно было стать частью соглашения с Москвой. Кроме того, США и НАТО обвинили Россию в том, что она «нарушила доверие», лежащее в основе сотрудничества между странами, из-за ситуации вокруг Украины. Тем не менее на Западе готовы и дальше обсуждать с Москвой меры по совместному разоружению и деэскалации.