В Госдуме назвали наказание за отождествление СССР и нацистской Германии

Наказание за отождествление СССР и нацистской Германии составит две тыс. руб. или 15 суток ареста, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству.

«Законопроектом предлагается дополнить КоАП новой статьей 13.47 <...> В соответствии с проектируемой частью первой статьи предлагается установить ответственность в виде административного штрафа для граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, для должностных лиц — от одной тысячи до четырех тысяч рублей, для юридических лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей», — указано в сообщении.

Повторное нарушение будет караться повышением штрафа — до пяти тыс. руб. Для юридических лиц штраф может быть повышен до 100 тыс. руб.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил создать в Берлине мемориал всем жертвам нацизма в СССР.