В МИД Украины вступились за посла Пристайко после его слов о членстве в НАТО

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко прокомментировал слова украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Киев готов отказаться от членства в НАТО ради сохранения мира. Об этом сообщает издание «Сегодня».

По словам Николенко, посол справедливо отметил, что перспектива членства Украины в Североатлантическом альянсе закреплено в конституции страны. Однако, Украина пока не является членом НАТО или иного альянса безопасности, поэтому главным для нее сейчас является вопрос гарантий безопасности, сохранение мира и жизней своих граждан.

«Безусловно, лучшей такой гарантией был бы немедленный прием Украины в альянс», — сказал представитель украинского МИД.

Николенко добавил, что поиск ответа на вопросы гарантий безопасности становится фундаментальной задачей Киева, но «при этом ни одно решение не может быть принято вопреки конституции Украины».

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил в интервью радио «Би-би-си — 5», что Украина может отказаться от вступления в НАТО ради деэскалации и предотвращения войны с Россией.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО». В феврале 2019 года Верховная рада Украины одобрила поправки в конституцию страны, закрепляющие стремление страны в Североатлантический альянс. Киев получил статус партнера организации с расширенными возможностями.