В офисе Зеленского прокомментировали заявление посла о возможности отказа Украины от НАТО

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров прокомментировал слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Украина могла бы отказаться от вступления в НАТО ради деэскалации с Россией. Об этом сообщает «Страна».

«Стремления Украины в НАТО и ЕС закреплены в Конституции страны», — подчеркнул Никифоров.

Он добавил, что послу необходимо предоставить возможность объясниться и подробно рассказать, что он имел в виду, говоря о членстве в НАТО.

Ранее Пристайко в интервью радио «Би-би-си — 5» заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО ради того, чтобы избежать войны с Россией в якобы существующих условиях угроз и шантажа. Он добавил, что Киев может «проявить гибкость».