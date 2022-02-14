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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В офисе Зеленского прокомментировали заявление посла о возможности отказа Украины от НАТО

Пресс-секретарь Зеленского Никифоров: стремления Украины в НАТО закреплены в Конституции

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Martin Bertrand/Hans Lucas via Reuters

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров прокомментировал слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Украина могла бы отказаться от вступления в НАТО ради деэскалации с Россией. Об этом сообщает «Страна».

«Стремления Украины в НАТО и ЕС закреплены в Конституции страны», — подчеркнул Никифоров.

Он добавил, что послу необходимо предоставить возможность объясниться и подробно рассказать, что он имел в виду, говоря о членстве в НАТО.

Ранее Пристайко в интервью радио «Би-би-си — 5» заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО ради того, чтобы избежать войны с Россией в якобы существующих условиях угроз и шантажа. Он добавил, что Киев может «проявить гибкость».

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