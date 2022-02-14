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Украинский дипломат прокомментировал слова коллеги в Британии об отказе вступления в НАТО

Украинский дипломат Шалькивский: реализовать отказ от вступления в НАТО было бы крайне сложно

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РИА «Новости»

Временный поверенный в делах Украины в Австралии Владимир Шалькивский заявил, что отказ от вступления в НАТО ради мира с Россией, о вероятности которого заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, противоречит конституции, сообщает издание Australian Financial Rewiew.

«Такое решение было бы крайне сложно реализовать, потому что членство в НАТО прописано в нашей конституции, и любые правки потребовали бы подавляющего большинства в парламенте, большинства из двух третей», — заявил Шалькивский.

Кроме того, он считает, что против отказа от вступления в НАТО будет возражать большинство населения.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО ради деэскалации и предотвращения войны с Россией.

Запад неоднократно обвинял Россию в готовящемся «вторжении» на территорию Украины. В качестве аргумента западные политики используют тот факт, что Россия якобы усилила свое присутствие в приграничных с Украиной зонах — до 125 тыс. солдат.

Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело. НАТО и союзники альянса считают иначе и готовят пакет санкций на случай вторжения.

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