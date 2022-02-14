Выборный оценил численность бойцов ИГ* в Афганистане

В Афганистане находится свыше 6 тыс. бойцов Исламского государства (ИГ, запрещена в России), в распоряжении которых находится брошенное американцами оружие и военная техника. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«Там свыше 6 тыс. бойцов ИГ. Недопустимо, чтобы вся эта масса просочилась к нам. Тем более, у них остается брошенный американцами арсенал боеприпасов», — сказал Выборный.

Он добавил, что в Госдуме осознают реальную опасность распространения религиозного экстремизма, несмотря на обещания правительства талибов (организация запрещена в России) бороться с преступностью и наркотрафиком.

По его словам, оперативные меры против вторжения талибов в республики Средней Азии были приняты сразу же после захвата Талибаном власти в Афганистане. В частности, были созданы «пояса безопасности», укреплена граница в Таджикистане, началось предотвращение вербовки в террористические организации и переброски оружия.

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