Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Украину начали массово покидать частные самолеты 21:45
В постпредстве РФ при ООН заявили, что военная риторика Запада может пойти... 21:44
Заседание выездной панели CAS по делу Валиевой длится более 4,5 часов 21:40
В ДНР заявили, что Украина наращивает силу и технику в Донбассе 21:30
Российская участница Олимпийских игр: допинг-контроль — это такое дно 21:29
Телефонный разговор Зеленского и Байдена продлился менее часа 21:14
Стало известно время начало матча сборной России по хоккею в 1/4 финала... 21:08
США начали эвакуировать своих дипломатов из Киева 20:58
Украина запросила встречу с Россией и всеми странами-членами Венского документа 20:57
Плющев об 1/4 финала олимпийского хоккейного турнира: нам будет тяжело с любым... 20:46

Зюганов опроверг встречу с Жириновским в больнице

Зюганов опроверг информацию о встрече с Жириновским: при такой болезни никаких встреч не может происходить

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Глава КПРФ Геннадий Зюганов опроверг сообщения о том, что в Центральной клинической больнице (ЦКБ) у него случилась встреча с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я (ранее — «Газета.Ru») пожелал Владимиру Вольфовичу, как и положено, выздоровления, высказал целый ряд рекомендаций на эту тему, но при такой болезни (Жириновского) никаких встреч не может происходить», — сказал Зюганов.

Недавно сообщалось, что эти политики лечатся в Москве в Центральной клинической больнице Управления делами Президента России. Как заявлял Зюганов, его не пускают к Жириновскому.

До этого Зюганов рассказал о своем самочувствии. В КПРФ не стали уточнять, чем именно заболел политик, однако подтвердили его госпитализацию.

В феврале стало известно, что Жириновского госпитализировали с коронавирусом. Различные СМИ сообщали, что он находится в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией. Оценки поражения легких политика варьируются от 30 до 75%.

При этом в ЛДПР заявляли, что их лидер ежедневно изучает прессу, рабочие документы, дает поручения по телефону, и, вероятно, скоро вернется к полноценной, активной работе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть