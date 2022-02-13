Зюганов опроверг встречу с Жириновским в больнице

Глава КПРФ Геннадий Зюганов опроверг сообщения о том, что в Центральной клинической больнице (ЦКБ) у него случилась встреча с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я (ранее — «Газета.Ru») пожелал Владимиру Вольфовичу, как и положено, выздоровления, высказал целый ряд рекомендаций на эту тему, но при такой болезни (Жириновского) никаких встреч не может происходить», — сказал Зюганов.

Недавно сообщалось, что эти политики лечатся в Москве в Центральной клинической больнице Управления делами Президента России. Как заявлял Зюганов, его не пускают к Жириновскому.

До этого Зюганов рассказал о своем самочувствии. В КПРФ не стали уточнять, чем именно заболел политик, однако подтвердили его госпитализацию.

В феврале стало известно, что Жириновского госпитализировали с коронавирусом. Различные СМИ сообщали, что он находится в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией. Оценки поражения легких политика варьируются от 30 до 75%.

При этом в ЛДПР заявляли, что их лидер ежедневно изучает прессу, рабочие документы, дает поручения по телефону, и, вероятно, скоро вернется к полноценной, активной работе.