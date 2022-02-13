Украинский посол обвинил ФРГ в лицемерии

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что власти Германии поступили лицемерно по отношению к Украине в связи с поставками в Россию товаров двойного назначения. Об этом он написал в своем Twitter.

«Лицемерие Германии: Украине не предоставляют оружие для самообороны против российского военного наступления, но в одном лишь 2020 году в Россию на сумму 366 миллионов евро были поставлены товары двойного назначения, которые могут использоваться для производства вооружений... И это несмотря на санкции ЕС!!!» — заявил дипломат.

Ранее издание Welt, ссылаясь на данные Министерства экономики ФРГ, сообщило, что в 2020 году федеральное ведомство по экономическим вопросам и контролю за экспортом разрешило немецким компаниям экспортировать товары двойного назначения в РФ. Издание не уточняет, что именно экспортировали германские организации.

До этого немецкий политолог Александр Рар призвал Берлин договориться с РФ об увеличении поставок газа.

Он также указал, что Германия полностью откажется от атомной энергетики и снизит потребление угля в этом году.