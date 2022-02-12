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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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На Украине заявили, что Киев не станет вторгаться в Россию

Глава Минобороны Украины Резников заявил, что Киев не будет нападать на Россию

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал абсурдными заявления о том, что Украина может напасть на Россию. Его слова приводит РИА «Новости».

«Сегодня очень многие заявления раздаются, из Москвы даже озвучивают и такие, что Украина планирует напасть на Россию. Это абсурд. Мы не собираемся ни на кого нападать, но делаем все, чтобы укрепить оборону и исключить возможность эскалации», — сказал он.

Резников заявил, что для урегулирования конфликта Украина собирается идти по мирному пути, который позволит ей вернуть Донбасс и Крым. По его словам, в настоящий момент у Киева имеется беспрецедентная поддержка со стороны международных партнеров. Эта поддержка позволила повысить возможности вооруженных сил Украины, сказал министр.

Глава Минобороны отметил, что ситуация на границе с Россией контролируется разведкой, армией и дипломатами.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Украина готовится к наступлению на самопровозглашенные ДНР и ЛНР.

Запад неоднократно обвинял Россию в готовящемся «вторжении» на территорию Украины. В качестве аргумента западные политики используют тот факт, что РФ якобы усилила свое присутствие в приграничных с Украиной зонах – до 125 тысяч солдат.

Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело. НАТО и союзники альянса считают иначе и готовят пакет санкций на случай вторжения.

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