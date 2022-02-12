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Шойгу провел переговоры с американским министром обороны

Шойгу обсудил с американским министром обороны вопросы безопасности

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»/Global Look Press

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с американским коллегой Ллойдом Остином. Об этом пишет ТАСС.

Стороны обсудили вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес.

Пресс-секретарь американского военного ведомства Джона Кирби заявил, что министры также обсудили наращивание Россией сил в Крыму и вокруг Украины.

Ситуация в Европе обострилась в связи с нагнетанием напряженности вокруг Украины, констатировал министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с британским коллегой Беном Уоллесом. Глава Минобороны РФ также акцентировал внимание на отсутствии ответов на ключевые требования Москвы по безопасности от Вашингтона и НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru»

На встрече также «было достигнуто понимание о продолжении контактов по линии оборонных ведомств двух стран», отмечается в релизе Минобороны.

Уоллес по итогам переговоров назвал Шойгу «профессионалом» и проинформировал, что российский министр и глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в очередной раз рассказали об отсутствии планов по вторжению на Украину.

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