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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Великобритании назвали сроки отъезда из Украины своих военных инструкторов

Замминистра обороны Британии Хеппи: военные инструкторы покинут Украину 12-13 февраля

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Global Look Press

В Минобороны Великобритании сообщили, что британские военные инструкторы начнут покидать Украину 12-13 февраля, передает военное ведомство в Twitter его интервью с «Би-би-си».

По словам заместителя министра обороны королевства Джеймса Хеппи, «британских войск на Украине не будет, если возникнет какой-либо конфликт с Россией».

Он также призвал британских граждан «немедленно покинуть» страну и заявил, что им не следует ожидать, что будет возможность военной эвакуации из страны.

Днем ранее британский министр обороны Бен Уоллес пообещал, что «в скором времени» консультанты, тренирующие украинских военных, покинут Украину. В январе сообщалось, что британские военнослужащие начали обучать украинских военных работе с ракетными комплексами NLAW, которые на Украину поставило Соединенное Королевство.

Уоллес также заявлял, что Британия поставляет Украине ракеты ближнего действия исключительно для защиты, а информация о переброске на Украину 600 военных, о которой сообщала The Mirror, является недостоверной.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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