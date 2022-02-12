Зюганов объяснил причину своей госпитализации

Госпитализированный лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что его выпишут из больницы через несколько дней. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, госпитализация носит профилактический характер.

«У меня есть свои тут [причины], у меня была сложная операция в свое время, поэтому я после этого вынужден проходить диспансеризацию, профилактику, и особенно в условиях такой пандемии», — объяснил политик.

Зюганов подчеркнул, что дело не в подозрении на коронавирус, и добавил, что выписка планируется через два-три дня.

Ранее он рассказал, что чувствует себя нормально и находится в рабочем состоянии.

О госпитализации политика стало известно накануне. В КПРФ рассказали, что Зюганова появились признаки простудного заболевания. При этом внук лидера партии заявил, что тот находится на плановом медобследовании, которое проходит ежегодно. Он подчеркнул, что информация о коронавирусе «раздута».