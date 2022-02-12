На Украине заявили, что Зеленский «подвел» Макрона

Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что президент Украины Владимир Зеленский «подставил» французского коллегу Эммануэля Макрона, не дав публичных гарантий о том, что Киев не начнет боевых действий в Донбассе.

«Вы обратили внимание на позу Макрона? Он буквально стоял и ждал, что Зеленский что-то скажет. Я на 100% уверен, что он хотел гарантий от украинской стороны нерешения конфликта в Донбассе военным путем», — сказал Мураев в эфире телеканала «НАШ».

Переговоры президента Украины и Франции прошли 8 февраля. Макрон после в встречи с Зеленским заявил, что Париж ставит целью достигнуть стабилизации ситуации вокруг Украины «в ближайшие недели».

7 февраля французский лидер встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

По итогам проведенных встреч Макрон заявил, что получил от России и Украины заверения в приверженности обоих государств так называемым минским соглашениям. По его словам, президент России Владимир Путин пообещал не провоцировать эскалацию ситуации на Украине. Также Макрон подчеркнул, что переговоры с главами двух стран позволили добиться прогресса в обеспечении безопасности в регионе.