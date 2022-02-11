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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Украина не станет возвращать Донбасс силой

Секретарь Совбеза Данилов: Киев не будет забирать силой Донецк и Луганск из опасений за жителей

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев не будет восстанавливать контроль над частями Донецкой и Луганской областей силовыми методами. Его слова передает ТАСС.

«Мы не можем этого делать (напасть на Донбасс — прим. ред.), потому что мы несем ответственность за то гражданское население, которое там на сегодняшний день находится. Если, не дай бог, войска сегодня пойдут в наступление, вы представляете, какое количество населения может погибнуть при такой операции?» — сказал Данилов.

Сообщения о подготовке вооруженными силами Украины наступательной операции на востоке страны секретарь совбеза назвал «небылицами». Он добавил, что со временем Донбасс и Крым вернутся в состав Украины.

Ранее руководитель самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин предположил, что Россия поможет Донбассу в случае наступления украинской армии.

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