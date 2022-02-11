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Украина ввела санкции против телеканала «Наш»

Глава СНБО Украины Данилов объявил о санкциях против телеканала «Наш»

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против телеканала «Наш», который принадлежит экс-депутату Верховной Рады Евгению Мураеву. Об этом сообщил глава СНБО Алексей Данилов, передает ТАСС.

Он также сообщил о санкциях против компании из Москвы «Витрина ТВ» за трансляцию российских каналов на Украине. Санкции, по словам Данилова, введены на пять лет по предложению Службы безопасности Украины.

Владелец телеканала «Наш» Мураев прокомментировал информацию о санкциях Telegram-каналу «Политика страны». «Это преступление. Мы будем бороться», — сказал Мураев и добавил, что в ближайшее время будет обсуждать с командой план действий», — заявил он.

Ранее Мураев, названный Великобританией «пророссийским лидером в Киеве», пожаловался, что ему и его семье теперь угрожают.

Мураев при переформатировании на Украине партии «Оппозиционный блок» в «Оппозиционную платформу – За жизнь» вышел из ее состава, а затем создал свою партию — «Наши». До этого он был владельцем телеканала NewsOne, также основал телеканал «Наш». NewsOne вместе с «112 Украина» и ZIK прекратили эфирное вещание на Украине в связи с запретом президента Владимира Зеленского. Сейчас Мураеву продолжает принадлежать телеканал «Наш».

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