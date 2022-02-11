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В Госдепе сообщили о «близости» США и Европы к согласованию санкций против России

Советник Госдепа Шолле: США и ЕС «стремительно продвигаются» к согласованию санкций против России

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J. Scott Applewhite/AP

Советник госдепартамента США Дерек Шолле сообщил в интервью The Financial Times, что США и ЕС подобрались «довольно близко» к согласованию пакета потенциальных санкций, направленных на сдерживание России от нападения на Украину.

«Мы стремительно двигаемся вперед, и если возникнут непредвиденные обстоятельства, при которых Россия двинется, мы будем готовы», — заявил Шолле.

Он предупредил, что санкции будут динамичными, их могут постоянно дополнять и изменять, так как союзники стремятся поддерживать давление на Москву.

Западные страны грозят России беспрецедентными санкциями в случае эскалации на Украине.

Отмечается, что некоторые государства - члены ЕС выразили озабоченность по поводу влияния дальнейших российских санкций на их экономику. Так, The Wall Street Journal писала, что зависимость Европы от поставок нефти и газа из России не позволит ей ввести серьезные санкции в отношении Москвы в случае ухудшения отношений с США. В то же время официальные лица уверены, что Европа поддержит США в их обещании быстрых и жестких санкций.

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