В США рассказали о возможном нападении России на Украину во время Олимпиады

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может напасть на Украину в любой момент, в том числе во время Олимпийских игр. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Мельбурне, стенограмма которой доступна на сайте Госдепа.

«Как мы уже говорили, мы находимся в таком положении, когда вторжение может начаться в любой момент. И чтобы было ясно, это относится и к Олимпийским играм», — сказал Блинкен.

По его словам, США продолжают фиксировать тревожные признаки эскалации со стороны России, включая прибытие новых войск на границу Украины.

Ранее сообщалось, что китайский лидер Си Цзиньпин попросил президента России Владимира Путина не нападать на Украину во время зимней Олимпиады, которая пройдет в феврале в Пекине. Как узнало информагентство Bloomberg, власти КНР опасаются, что российское «вторжение» на Украину затмит в международной повестке выгодное для Китая мероприятие. Кроме того, Пекин тревожит то, что с началом военных действий Китай может быть втянут в дипломатический конфликт. Москва со своей стороны неоднократно заявляла, что не собирается атаковать Украину. МИД России назвал новость Bloomberg фейком от американских спецслужб, а само агентство — «информационной помойкой».