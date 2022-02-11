Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Словакии на домах голосовавших за соглашение с США депутатов... 19:04
В РПЦ не будут публично обсуждать молитвы о здоровье Жириновского 19:01
Плющев: у сборной России по хоккею просто убогая игра в атаке 18:59
Российские таджики прокомментировали запрет на работу в Калужской области 18:53
Британский министр обороны объяснил поставки оружия Украине 18:52
Под Екатеринбургом мужчина на глазах у детей поджег машину с бывшей... 18:52
Глава Минобороны Британии оценил переговоры с Шойгу в Москве 18:52
Франция опубликовал запись радиообмена с российским фрегатом во время маневров 18:52
11 февраля стало самым теплым днем текущей зимы в Москве 18:43
Врач объяснила, почему живущие рядом люди не заражаются коронавирусом 18:39

В США рассказали о возможном нападении России на Украину во время Олимпиады

Блинкен заявил, что Россия может напасть на Украину во время Олимпийских игр

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может напасть на Украину в любой момент, в том числе во время Олимпийских игр. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Мельбурне, стенограмма которой доступна на сайте Госдепа.

«Как мы уже говорили, мы находимся в таком положении, когда вторжение может начаться в любой момент. И чтобы было ясно, это относится и к Олимпийским играм», — сказал Блинкен.

По его словам, США продолжают фиксировать тревожные признаки эскалации со стороны России, включая прибытие новых войск на границу Украины.

Ранее сообщалось, что китайский лидер Си Цзиньпин попросил президента России Владимира Путина не нападать на Украину во время зимней Олимпиады, которая пройдет в феврале в Пекине. Как узнало информагентство Bloomberg, власти КНР опасаются, что российское «вторжение» на Украину затмит в международной повестке выгодное для Китая мероприятие. Кроме того, Пекин тревожит то, что с началом военных действий Китай может быть втянут в дипломатический конфликт. Москва со своей стороны неоднократно заявляла, что не собирается атаковать Украину. МИД России назвал новость Bloomberg фейком от американских спецслужб, а само агентство — «информационной помойкой».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть