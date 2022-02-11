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Дипломат рассказал, могут ли на Западе обвинить Москву во «вторжении» на Украину

Зампостпреда РФ при ООН Полянский считает, что Запад может готовить провокацию в Донбассе

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что Запад может подготавливать провокацию в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Российский дипломат уверен, что странам Запада выгодна провокация, позволяющая потом обвинить Москву во «вторжении» на территорию Украины.

«Я бы не стал отвергать такой сценарий, он прослеживается в той безосновательной истерии, которая нагнетается вокруг нахождения наших войск на нашей же территории», — подчеркнул Полянский.

При этом зампостпреда РФ при ООН не исключил, что Запад не станет участвовать в подобном.

Москва надеется, что «этого не произойдет и здравый смысл все-таки возобладает», обратил внимание Полянский.

В течение последних месяцев на Западе и Киеве, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению.

Ранее в Турции обвинили Запад в создании паники на Украине.

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