Госдеп США выпустил срочное заявление для американцев, находящихся на Украине

Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором рекомендовал американцам начать покидать Украину прямо сейчас, используя для этого коммерческие или иные доступные для частных лиц виды транспорта.

«Гражданам США не следует ездить на Украину. Тем, кто находится на Украине, следует уехать сейчас, используя коммерческие или иные доступные для частных лиц варианты транспортировки», — указано в сообщении.

Американское внешнеполитическое ведомство также предупредило своих граждан, что в случае военных действий, которые могут начаться «в любой момент», власти США не смогут эвакуировать сограждан.

В последние месяцы на Западе и Киеве, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению, а сообщения западных СМИ и официальных лиц о подготовке нападения называют безосновательными и неправдивыми.

24 января Госдепартамент США разрешил отъезд с Украины некоторым сотрудникам американского посольства в Киеве и членам их семей на фоне конфронтации Киева и Москвы. Как пояснила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин, персонал эвакуировали в качестве «меры предосторожности».

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что для эвакуации граждан США с Украины могут привлечь американские войска, но направлять их на украинскую территорию не будут.