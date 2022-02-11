Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Байден заявил о мировой войне в случае конфликта России и США 02:02
В Украине продуктовая корзина за год подорожала на треть 01:59
В Москве при задержании пьяных буйных мигрантов пострадали полицейские 01:54
Элтон Джон поздравил фигуриста Нэйтана Чена с победой на Олимпиаде 01:47
Посол России заявил, что визит Трасс не стал началом нового этапа в отношениях... 01:41
Уткин о ситуации с Валиевой: возникает ощущение колоссального обмана 01:36
В Аргентине нашли причину отравления сотен людей кокаином 01:35
Переговоры «нормандской четверки» в Берлине завершились 01:35
Немецкая фигуристка призвала отстранить от спорта тех, кто виноват в ситуации... 01:23
Производство устриц в России выросло вопреки их мору в Черном море 01:21

Госдеп США выпустил срочное заявление для американцев, находящихся на Украине

Госдеп США рекомендовал американцам уже сейчас начать уезжать с Украины

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором рекомендовал американцам начать покидать Украину прямо сейчас, используя для этого коммерческие или иные доступные для частных лиц виды транспорта.

«Гражданам США не следует ездить на Украину. Тем, кто находится на Украине, следует уехать сейчас, используя коммерческие или иные доступные для частных лиц варианты транспортировки», — указано в сообщении.

Американское внешнеполитическое ведомство также предупредило своих граждан, что в случае военных действий, которые могут начаться «в любой момент», власти США не смогут эвакуировать сограждан.

В последние месяцы на Западе и Киеве, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению, а сообщения западных СМИ и официальных лиц о подготовке нападения называют безосновательными и неправдивыми.

24 января Госдепартамент США разрешил отъезд с Украины некоторым сотрудникам американского посольства в Киеве и членам их семей на фоне конфронтации Киева и Москвы. Как пояснила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин, персонал эвакуировали в качестве «меры предосторожности».

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что для эвакуации граждан США с Украины могут привлечь американские войска, но направлять их на украинскую территорию не будут.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть