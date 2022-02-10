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Лондон одобрил ужесточение санкционного режима против России

Правительство Британии обнародовало текст поправок к законопроекту о санкциях в отношении РФ

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Правительство Великобритании утвердило поправки к закону о санкциях против России, передает ТАСС.

Поправки в Закон о санкциях и противодействию отмыванию денег 2018 года уже вступили в силу.

Согласно документу, новые санкции Соединенного Королевства в отношении России могут быть введены против «любого лица, причастного к дестабилизации на Украине», «подрыву ее территориальной целостности, суверенитета и независимости». Также новые ограничительные меры Лондона могут затрагивать компании в Крыму, которые сменили юрисдикцию «в нарушение украинских законов».

Кроме того, после принятия поправок под британские санкции могут попасть оборонный, энергетический и финансовый сектора России.

Ранее сообщалось, что глава МИД Британии Элизабет Трасс собирается на этой неделе подписать законопроект о «самых жестких» санкциях в отношении России.

В Министерстве иностранных дел РФ отмечали, что ответ Москвы на возможные санкции Лондона будет «выверенным» и жестким».

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление присутствия России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

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Санкции против России
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