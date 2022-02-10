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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В МИД РФ высказались об эвакуации российских дипломатов из Киева

Замглавы МИД РФ Руденко допустил эвакуацию дипломатов из Киева для защиты от провокаций

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Глеб Гаранич/Reuters

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко не исключил эвакуацию российских дипломатов с Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Он обратил внимание, что несколько стран недавно объявили об эвакуации персонала своих посольств из Киева. По словам замминистра, это связано с тем, что западные коллеги, видимо, «знают нечто такое», что неизвестно России, либо что-то готовят.

«В этой ситуации оставляем за собой право также принять необходимые меры по обеспечению безопасности наших дипломатов на Украине, их защиты от возможных провокаций киевского режима или третьих стран, вплоть до организации эвакуации на родину», — добавил Руденко.

В конце января некоторых сотрудников диппредставительства США на Украине эвакуировали в качестве «меры предосторожности» из-за готовящегося «вторжения» России на Украину. Также о планах по эвакуации части сотрудников посольств сообщали Великобритания, Германия, Австралия и Канада.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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