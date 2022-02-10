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Токаев назвал Россию и Казахстан «соседями от бога»

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным крайне положительно оценил взаимоотношения двух стран, сообщает ТАСС.

«Казахстан и Россия являются соседями от бога, у нас самая протяженная сухопутная граница в мире, и кроме дружбы, сотрудничества во взаимоотношениях между нашими странами (ничего другого) быть не может», — заверил Токаев.

По его словам, в стратегическом взаимодействии страны смогут достичь желаемых результатов, поскольку на это есть политическая воля и соответствующий настрой.

Ранее Путин отмечал, что Казахстан в январе текущего года стал жертвой международных банд. По словам президента РФ, он встречался с лидером республики Казахстан перед Новым годом и не было предпосылок для незаконных протестов.

В четверг, 10 февраля российский глава встретился в Москве с президентом Казахстана Касым Жомартом-Токаевым.

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