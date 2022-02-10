Лавров сравнил заявления Украины о диалоге с Донбассом с пропагандой Геббельса

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил заявления Украины о том, что прямой диалог с Донецком и Луганском якобы не предусмотрен Минскими договоренностями, с пропагандой Йозефа Геббельса. Об этом он сказал по итогам встречи с главой МИД Великобритании Лиз Трасс, передает ТАСС.

«Отвергать то, что одобрено СБ ООН и записано черным по белому, и при этом совершенно не беспокоиться по поводу того, что Лондон, Париж, Берлин или Вашингтон его одернет, — это положение достаточно комфортное для демагогов, которые сейчас отстаивают свою правоту, пытаясь переписать Минские договоренности», — сказал российский дипломат.

10 февраля в Москву прибыла министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по ситуации вокруг Украины. На следующий день также в российской столице должна состояться встреча министра обороны Британии Бена Уоллеса с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.

Ранее Лавров заявил, что Лондон и Москва по-разному трактуют Минские соглашения.